‘Zingende vuilnisman’ Louis (80) overleden aan coronavirus: "Dankbaar dat hij waardig is kunnen sterven"

Antwerpen / Deurne / Aartselaar -

Louis Denaph (80) uit Borgerhout, tekstschrijver en medezanger van de Mannen van de Pacht of de ‘zingende vuilnismannen’ die vooral in de jaren negentig veel optraden in Antwerpen, is afgelopen weekend overleden aan het coronavirus. “Ik ben het personeel van ZNA Stuivenberg dankbaar dat vader waardig is kunnen sterven”, vertelt zijn dochter Tania. “Hij heeft serieus afgezien. Wie nu nog vrolijk over straat loopt heeft echt niet begrepen wat er aan het gebeuren is.”