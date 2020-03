Luchtkwaliteit sterk verbeterd door coronamaatregelen en aanvoer zuivere lucht

De luchtkwaliteit in België is sinds zaterdag sterk verbeterd. Dat komt voor een deel door de coronamaatregelen en door goede meteorologische omstandigheden. Zo is er veel wind en krijgt ons land de aanvoer van zuivere lucht uit Scandinavië. Dat bevestigt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu IRCEL.

De verbeterde luchtkwaliteit is zeker niet volledig toe te schrijven aan de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus. Het feit dat veel mensen thuis werken, er her en der tijdelijke werkloosheid is en er dus veel minder personenverkeer is, heeft zeker een positief effect. “Het is moeilijk in percentages te becijferen wat het precieze effect is”, legt Fierens uit. “Maar er is veel minder uitstoot en het feit dat er veel minder personenverkeer is, speelt zekere een positieve rol.”

De meteorologische omstandigheden spelen ook mee. “Zo is er veel wind en krijgen we aanvoer van zuivere lucht uit Scandinavië. Daardoor zijn de concentraties vervuilende stoffen in de lucht heel laag. Dat speelt ook een belangrijke rol”, benadrukt Fierens.

Er is alleszins minder NO2, stifstofdioxide, in de lucht. “Dat is typisch verkeersgerelateerd. Minder personenverkeer heeft dus een positief effect, maar dat is niet voor 100 procent toegewezen aan de coronamaatregelen”, aldus Fierens.

Er is ook minder fijn stof in de lucht, maar het is volgens Fierens moeilijk te bepalen of dat komt door de meteorologische omstandigheden of door de coronamaatregelen.

Fierens benadrukt nog dat luchtvervuiling niet alleen veroorzaakt wordt door personenverkeer. Ook onder meer landbouw, vrachtverkeer en industrie zijn belangrijke bronnen voor luchtvervuiling en het is volgens Fierens momenteel nog niet duidelijk of die een effect hebben.

Tot slot is ook de verwarming van de huizen een bron van luchtvervuiling. Omdat veel mensen thuis werken en hun woning dus verwarmen, zou dat een negatief effect kunnen hebben, maar dat valt momenteel moeilijk te becijferen.