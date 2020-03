Reisorganisator Corendon schrapt alle vakanties tot 1 juni: 15.000 Belgen zien vakantie in het water vallen

De coronacrisis blijft de toeristische sector parten spelen. Eerder schrapten meerdere vliegmaatschappijen en touroperators een groot deel of zelfs alle vliegvakanties tot eind maart of begin april. Corendon gaat nu nog een stap verder en annuleert meteen alle reizen tot 1 juni. 15.000 Belgen zijn getroffen.

In eerste instantie schrapte Corendon alle vakanties tot 6 april, een totaal van 40.000 reizen. Daar komen nu nog eens 80.000 reizen bij. Daardoor zien 15.000 landgenoten hun geplande vakantie in het water vallen, bovenop de 5.000 Belgen die door de eerdere annuleringen al niet op vakantie konden vertrekken.

“Dit besluit is het gevolg van het actuele reisadvies van zowel de Belgische als Nederlandse overheid, waarbij niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland voorlopig worden afgeraden”, klinkt het in het persbericht. “Bovendien zijn op vrijwel alle vakantiebestemmingen verregaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. Hierdoor kunnen vakantiegangers er niet meer terecht, ook omdat luchthavens, hotels en restaurants gesloten zijn. Naar verwachting gaat deze situatie nog geruime tijd duren. Daarom wil Corendon voor haar klanten duidelijkheid scheppen.”

Corendon wil voorkomen dat reizigers die nog een restbetaling moeten doen. Het geld dat de klanten al betaald hebben, recupereren ze in een vorm van een tegoedbon. “Corendon realiseert zich dat zij onder normale omstandigheden bij een annulering door de reisorganisator de gehele reissom zou moeten terugbetalen. De huidige situatie is echter zo uitzonderlijk dat Corendon zich op het standpunt heeft gesteld dat het gerechtvaardigd is om hiervan af te wijken.” Boekt de klant later een goed

De getroffen reizigers krijgen vandaag nog een mail van de touroperator. “We hebben deze beslissing met pijn in het hart moeten nemen”, aldus CEO Steven van der Heijden.