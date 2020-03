Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt geeft uitleg bij drastische maatregelen: “De toestand is zeer ernstig voor Anderlecht”

Een groot deel van de medewerkers op economische werkloosheid, spelers en directie die een maand loon afstaan: het zijn ongeziene maatregelen die Anderlecht neemt om de gevolgen van de coronacrisis in te dammen. CEO Karel Van Eetvelt maakte duidelijk dat de Belgische recordkampioen zich zorgen maakt om het voortbestaan van de club. “Als de situatie te lang duurt, ga je failliet.”

“Deze maatregel is in eerste instantie bedoeld om te zorgen dat het bedrijf Anderlecht nog leeft na de coronacrisis”, legde Van Eetvelt de ingrijpende maatregelen maandagavond uit op Radio 1. “De toestand voor Anderlecht is zeer ernstig, zoals in veel bedrijven op dit moment. Voor eender welke sector geldt dat je in de problemen komt als je inkomsten wegvallen en je kosten gewoon doorlopen. Als die situatie te lang duurt, ga je failliet. Daarom hebben we oplossingen gezocht om te zorgen dat Anderlecht kan blijven verder bestaan.”

Van Eetvelt liet ook verstaan dat hijzelf én kapitein Vincent Kompany ook inleveren. “Als je verantwoordelijkheid draagt, moet je het voorbeeld geven. Iemand als Kompany heeft een zeer belangrijke rol gespeeld. Hij was als eerste bereid de inspanning te doen. Ook de leiding en de directie zullen die inspanning doen. (...) Voor mij is dit een uitdaging, want ik ben meteen met een moeilijke boodschap naar mijn toekomstige collega’s (Van Eetvelt is officieel pas in dienst vanaf 1 april, nvdr) moeten gaan. Maar je merkt wel dat zo’n situatie mensen dichter bij elkaar brengt.”

De coronacrisis komt er nadat Anderlecht enkele maanden geleden nog een financieel dramatisch rapport neerlegde. Daarin stond dat de club vorig seizoen 27 miljoen euro verlies gemaakt had en dat de totale schulden intussen opgelopen zijn naar 95 miljoen euro.