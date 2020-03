Dokters wereldwijd slaan handen ineen voor oplossing tegen corona: hoe gebeurt dat en hoe ver staan ze?

Neen, er is nog geen medicijn voor Covid-19. Ook een vaccin tegen het coronavirus is op dit ogenblik nog niet ontwikkeld. Maar wetenschappers overal ter wereld werken koortsachtig aan een oplossing – en sommigen zijn er naar eigen zeggen heel dicht bij. Amerikaans president Donald Trump werd zelfs helemaal lyrisch van een malariamiddel dat dankzij Marc Van Ranst op de radar kwam. Mogen we nu snel een geneesmiddel verwachten?