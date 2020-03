Voor eerst sinds start van uitbraak zakt aantal coronabesmettingen in ons land: “We hebben het beest bij zijn nekvel, nu mogen we niet lossen”

Het is een lichtpuntje. Voor het eerst is het aantal bevestigde nieuwe coronabesmettingen én het aantal nieuwe hospitalisaties in ons land gedaald. Als die trend zich voortzet – maar dat is nog afwachten – wil dat zeggen dat de lockdown light zijn vruchten afwerpt. “Maar we mogen onze grip nu zeker niet lossen”, zegt viroloog Steven Van Gucht.