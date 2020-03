Pairi Daiza stelt nieuwe ijsberen voor: twee zusjes uit Denemarken

Dierenpark Pairi Daiza heeft twee nieuwe bewoners: ijsberen Nuna en Quilac. “Deze twee vrouwelijke ijsberen kwamen onlangs aan in Pairi Daiza”, klinkt het op sociale media.

De zusjes werden in 2016 geboren in Denemarken. “Sinds kort ontdekken ze hun territorium in onze splinternieuwe wereld The Land of the Cold”, aldus Pairi Daiza. Afgelopen winter werd aan de buitenruimte gebouwd.

De twee ijsberen zitten in Pairi Daiza in het kader van een internationaal programma ter bescherming van de diersoort. Zodra de deuren van het park weer kunnen opengaan, zal er ook een tentoonstelling te zien zijn. “Gewijd aan deze uitzonderlijke dieren, maar ook aan de opwarming van de aarde en de gevolgen voor de biodiversiteit en de bijzondere situatie in het Noordpoolgebied”, klinkt het nog.