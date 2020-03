Eremajoor (61) verliest strijd tegen corona: “Papa zei nog: ‘Dat griepvirusje zal mij echt niet klein krijgen’”

Lummen -

Een carrière van veertig jaar bij Defensie, met gevaarlijke missies naar Afghanistan en Kosovo. “Neen, dat griepvirusje zal mij echt niet klein krijgen”, zei de Limburgse eremajoor Norbert Eurlings (61) twee weken geleden nog tegen zijn vrouw Martine (58) en dochter Eline (23). Het gezin droomde volop van hun reis naar de Noordpool deze zomer. Vrijdag is de militair overleden na een dagenlange strijd. “Omdat mijn moeder ook positief testte, moest ze via FaceTime afscheid van hem nemen. Surrealistisch en wreed. Maar toch zijn we dankbaar dat we zo nog tegen hem konden spreken.”