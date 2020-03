Ondanks oproep overheid vallen steeds meer fabrieken stil: “Thuisblijven lijkt stilaan interessanter dan te werken”

Weefgetouwenproducent Picanol in Ieper stopt de productie van weefgetouwen; het gros van de 1.500 medewerkers wordt tijdelijk werkloos. Foto: Thijs Pattyn

Ondanks herhaalde oproepen van de overheid en werkgeversorganisaties sluit de ene fabriek na de andere tijdelijk de deuren. Bij gebrek aan onderdelen, omdat ze de ‘social distancing’-regel niet kunnen handhaven of gewoon omdat de werknemers liever veilig thuis zitten. “De weliswaar goed bedoelde steunmaatregelen van de overheid helpen daar niet per se bij”, zegt VBO-topman Pieter Timmermans.

Het begon vorige week maandag met Audi Vorst, al gauw gevolgd door onder meer Punch Powertrain, Volvo Trucks, Volvo Cars, CNH Industrial, Van Hool, DAF Trucks, Balta en Deceuninck. En maandag kwam daar ook nog de Ieperse weefgetouwenproducent Picanol bij. Nochtans had de Groep van 10, het overlegorgaan van werkgevers en vakbonden, vorige week nog opgeroepen om de economie niet te laten stilvallen. Zondag pleitte Piet Vanthemsche, een van de covoorzitters van de Economic Risk Management Group, er nog voor “mensen aan te moedigen om te blijven werken, zodat de economie kan blijven draaien”. Maar die oproepen vallen blijkbaar op een koude steen.

“Toch niet”, zegt Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen. “Er zijn nog altijd meer grote bedrijven actief dan er sluiten; alleen hangen die dat niet aan de grote klok. Bovendien horen we dat er een soort van paniek is ontstaan bij vele mensen die niet thuis konden werken. Het feit dat de diverse ministers op de diverse niveaus zelf communiceerden binnen hun eigen vakdomein, heeft de communicatie er ook niet eenduidiger op gemaakt. Om nog te zwijgen van het salvo aan maatregelen, waardoor het voor sommigen stilaan aanlokkelijker lijkt om tijdelijk werkloos te zijn: de federale regering die de uitkering heeft opgetrokken tot 70 procent en daar nog een dagsupplement bovenop doet, de Vlaamse regering die de gas-, water- en elektriciteitsfactuur één maand overneemt, de mogelijkheid om de afbetaling van de woonlening tijdelijk uit te stellen, en ga zo maar door. Allemaal goed bedoeld, maar stilaan lijkt thuisblijven interessanter dan te gaan werken. We moeten toch uitkijken dat de remedie de kwaal niet verergert”, aldus nog Pieter Timmermans.

Wie zo zou redeneren, dreigt niettemin met een kater achter te blijven. HR-dienstverlener SD Worx becijferde dat een werknemer die door de coronacrisis terugvalt op tijdelijke werkloosheid – volgens minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) naar schatting 800.000 à 1 miljoen mensen – terugvalt op een nettoloon tussen 1.000 en 1.500 euro, inclusief het dagsupplement. “Extra steunmaatregelen, zoals van de banksector, zijn dan ook zeer welkom”, aldus nog SD Worx