De een “ontwaakt” uit quarantaine, de ander ziet situatie escaleren: Vlamingen getuigen vanuit de coronabrandhaarden

Is de situatie bij ons ernstig, in Spanje en Italië is ze ronduit dramatisch. Enkel uit broeihaard Wuhan kwam er maandag hoopvol nieuws: na twee maanden lockdown wacht opnieuw de buitenlucht. Vijf Vlamingen in rampgebied getuigen over hun situatie. “Als je de dagen begint af te tellen, word je zot.”