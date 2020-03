Scholen blijven mogelijk open tijdens paasvakantie om voor opvang te blijven zorgen: onderwijs stelt zich vragen

De Vlaamse regering is op zoek naar manieren om ook tijdens de paasvakantie opvang te regelen voor kinderen van ouders die in essentiële sectoren werken. De mogelijkheid om de opvang op school te laten doorlopen ligt op tafel.

Verschillende bronnen hebben bevestigd dat die optie is besproken tijdens een overleg maandag tussen onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), de koepels en de vakbonden. Onder de sociale partners zou veel goede wil bestaan om de permanentie in scholen te behouden.

De administratie van Weyts is nu volop aan het bekijken hoe dat praktisch zou moeten gebeuren. Vraag is immers of leerkrachten verder moeten instaan voor die opvang, terwijl zij eigenlijk vakantie hebben. “En wat met de leerlingen? Die krijgen nu taken, maar tijdens een vakantie gaan we dat toch niet doen?”, klinkt het in onderwijsmiddens. “Als er opvang komt op school, dan zal het toch op een andere manier moeten dan nu.”

LEES OOK. Gezinnen dreigen kopje-onder te gaan door het vele schoolwerk

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn scholen opengebleven voor kinderen van wie de ouders niet thuis kunnen werken, zoals in de zorg, de voeding of de veiligheid. Volgens de laatste steekproeven doet slechts 1,5 procent van de kinderen in de basisscholen en amper leerlingen in het secundair een beroep op die opvang, maar ze blijft wel cruciaal om onze maatschappij nog enigszins draaiende te houden. De huidige maatregelen gelden maar tot het begin van de paasvakantie, maar eerder besloot de regering al om alle jeugdwerk- en kampen tijdens de vakantie te annuleren.