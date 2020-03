Pro League geeft play-offs op: wordt Club Brugge tot kampioen uitgeroepen?

Het is niet meer realistisch nog dit seizoen play-offs te spelen. Tot dat “voortschrijdend inzicht” zijn de Belgische profclubs gekomen. Twee mogelijke scenario’s blijven over: de slotspeeldag van de reguliere competitie en de bekerfinale spelen, of helemaal niet meer spelen. De vraag rijst of en wanneer Club Brugge als kampioen wordt uitgeroepen.

15 april weer trainen, 15 mei weer voetballen. Dat was de timing waar de profclubs op rekenden om de huidige voetbalcompetitie op een zo normaal mogelijke manier af te ronden. Spelers werd gevraagd om met dat tijdschema in het achterhoofd thuis een individueel programma af te werken. Maar een week na hun vorige vergadering beseffen de clubs uit 1A en 1B dat de realiteit van de coronacrisis hun planning heeft ingehaald.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block verklaarde zondag dat de huidige maatregelen acht weken zullen aanhouden. ”Voortschrijdend inzicht leert ons dat de play-offs op een normale manier afwerken, vandaag niet langer mogelijk is”, zegt een clubleider. De raad van bestuur van de Pro League zit woensdag opnieuw in een teleconferentie samen. Van de vier scenario’s die op tafel lagen, kunnen er twee over boord: de volledige play-offs afwerken en de play-offs gedeeltelijk afwerken. “Want op dat laatste zat niemand te wachten.”

De vraag is nu of de slotspeeldag van de reguliere competitie wordt gespeeld of helemaal niets meer. Onder anderen Zulte Waregem-CEO Eddy Cordier pleit ervoor de competitie helemaal stop te zetten. Hij vroeg al technische werkloosheid aan voor zijn trainers en overweegt hetzelfde voor te stellen voor zijn spelers.

De meeste clubs willen nog wel de reguliere competitie afwerken en de bekerfinale spelen, maar de Pro League wil op alle scenario’s voorbereid zijn. Wat als een speler van pakweg Waasland-Beveren plots positief test op corona op het ogenblik dat de trainingen hervatten? Moet heel de ploeg dan opnieuw in quarantaine?

Ook de terugwedstrijd van de promotiefinale blijft een vraagteken. Zal Oud-Heverlee Leuven aanvaarden om in een leeg stadion te spelen nadat Beerschot voor een vol huis de heenmatch heeft mogen afwerken?

De Pro League hoopt ook dat volgend seizoen eerlijk kan verlopen en denkt aan formules met achttien of twintig clubs in 1A. Het rekent onder meer op de UEFA voor richtlijnen, onder meer wat betreft de verdeling van de Europese tickets.

En dan is er nog de vraag wie zich kampioen mag noemen. In Nederland gaan er eveneens stemmen op om de competitie vroegtijdig af te breken, zonder kampioen. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat dat een scenario is waar Club Brugge zich in België in zal kunnen vinden.