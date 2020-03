Duizenden Belgen nog vast op vakantieadres door corona: “Al vier keer vliegtickets gekocht, maar telkens mogen we niet mee”

België stuurt deze week verschillende vliegtuigen naar de Canarische Eilanden om er honderden gestrande toeristen op te halen. Maar er zitten over de hele wereld nog landgenoten vast die niet thuis raken omdat het vliegverkeer overal wordt stilgelegd. “We moeten eerlijk zijn: we zullen niet iedereen thuis krijgen”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR).

Het is stralend weer op Tenerife, maar onder de tientallen Belgen is er maar één gespreksonderwerp: geraken ze deze week nog in België? Linda Van Hooydonck en Henri Leyssens uit Brecht zijn twee van de ...