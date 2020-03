Zulte Waregem-CEO: “Misschien moeten we het seizoen stopzetten”

Zulte Waregem-CEO Eddy Cordier vroeg gisteren de technische werkloosheid aan voor zijn volledige trainersstaf. En als het aan de West-Vlaming ligt, sluiten de spelers zich daarbij aan. “In deze crisis moet iedereen zijn steentje bijdragen. Misschien moeten we met de Pro League een onsympathieke beslissing nemen en het seizoen stopzetten.”

Waarom zet u uw vriend Francky Dury en zijn staf op technische werkloosheid?

“We leven in onzekere tijden. Niemand weet wanneer we opnieuw kunnen voetballen. Ondertussen lopen onze kosten door. Het is ...