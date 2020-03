En plots wil iedereen bleekwater als ontsmettingsmiddel: “We moeten nu zelfs op zaterdag javel produceren”

Loda, de producent van bleekwater of javel in Beerse, moet door de coronacrisis een serieus tandje bijsteken. Door de massale vraag naar javel als ontsmettingsmiddel draait het bedrijf op het industrieterrein Beerse-Zuid op volle toeren. “We moeten nu zelfs op zaterdag ook javel gaan produceren”, legt Hans Geerts, zaakvoerder van Loda, uit.

