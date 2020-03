Anderlecht-spelers gevraagd om 2,7 miljoen euro in te leveren

Wie betaalt de coronafactuur? Terwijl clubs als Standard en Zulte Waregem technische werkloosheid onderzoeken voor trainers en/of spelers, gooit Anderlecht het over een andere boeg. De nieuwe CEO Karel Van Eetvelt onderhandelde maandag met zijn spelers over financieel inleveren. Niet zomaar het laten vallen van een premie, maar het afstaan van een volledig maandloon. Volgens onze berekeningen zou de spelers gevraagd worden in totaal voor 2,7 miljoen euro brutoloon te laten staan. Gemiddeld per speler komt dat neer op zo’n 45.500 euro. Maar omdat er bij de liefst 59 contractspelers veel beloften zijn, ligt het bedrag voor de gevestigde waarden gevoelig hoger.

“Deze maatregel is in eerste instantie bedoeld om ervoor te zorgen dat het bedrijf Anderlecht nog leeft na de coronacrisis”, verklaart Van Eetvelt de ingrijpende maatregelen. “De toestand voor Anderlecht is zeer ernstig, zoals in veel bedrijven op dit moment. Voor eender welke sector geldt dat je in de problemen komt als je inkomsten wegvallen en je kosten gewoon doorlopen. Als die situatie te lang duurt, ga je failliet. Daarom hebben we oplossingen gezocht om te zorgen dat Anderlecht kan blijven voortbestaan.”

Hoewel Anderlecht moest knokken om in Play-off 1 te raken, betaalt het nog steeds de hoogste loonlast van alle eersteklassers. Maandagochtend maakte paars-wit bekend dat het vanaf vandaag het grootste deel van zijn medewerkers op economische werkloosheid plaatst. Naast de 2,7 miljoen euro aan spelerslonen betaalt paars-wit ook 1,2 miljoen euro loonkosten aan andere werknemers. Daarnaast gaat Anderlecht de kosten van dienstverleners tot een minimum beperken. De grootverdieners – zowel directie als spelers – doen een bijkomende inspanning. Van Eetvelt bevestigt dat hijzelf en speler-manager Vincent Kompany ook inleveren.

“Als je verantwoordelijkheid draagt, moet je het voorbeeld geven”, zegt Van Eetvelt. “Twee dingen waren belangrijk. Enerzijds de solidariteit – iedereen moet zijn steentje bijdragen. Anderzijds hebben we het geluk dat we met Vincent Kompany iemand hebben die met gezag zo’n boodschap kan doorgeven. Vincent was als eerste bereid de inspanning te doen. Voor mij is dit een uitdaging, want ik moest meteen met een moeilijke boodschap naar mijn toekomstige collega’s gaan (Van Eetvelt is officieel pas in dienst vanaf 1 april, nvdr.). Maar je merkt wel dat zo’n situatie mensen dichter bij elkaar brengt.”

Maandagavond was de deal nog niet officieel rond, maar gaven enkele belangrijke spelers te kennen te willen meewerken. In ruil vroegen ze wel enkele praktische voordelen. Enkele jongere spelers waren maandagavond nog niet op de hoogte van de gevraagde inspanningen.

De coronacrisis komt er nadat Anderlecht enkele maanden geleden nog een financieel dramatische balans had neergelegd. Daarin stond dat de club vorig seizoen 27 miljoen euro verlies had gemaakt en dat de totale schulden intussen opgelopen zijn tot 95 miljoen euro.