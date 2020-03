Daar zijn de kersenbloesems, daar zijn de mondmaskers

“Geen feesten toegestaan”, staat er op een waarschuwingsbord te lezen. Een echt feest is het niet, maar in het Ueno park in Tokio worden alle maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan, toch even over het hoofd gezien. De Japanse kersenbloesems staan er immers in bloei. De beroemde bomen met donzige witte en roze bloemen lokken elk jaar duizenden bewonderaars. En dat is dit jaar, ondanks de vraag om ‘social distance’ te houden, niet anders. De gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, erkent het probleem, “maar de kersenbloesems wegnemen van de Japanners is hetzelfde als aan Italianen vragen om niet meer te knuffelen”. (evdg)