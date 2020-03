Vogelbescherming: “Gelieve nog niet te snoeien”

Buiten komen in de tuin mag nog, maar ons groen aanraken dan weer liever niet. Vogelbescherming Vlaanderen roept op om “alle werkzaamheden die broedende vogels kunnen verstoren”, zoals bomen snoeien en hagen scheren, nog even uit te stellen. “Het is begrijpelijk dat velen verstrooiing zoeken in hun tuin nu ze min of meer huisarrest hebben door het coronavirus, maar op de vogels staat geen rem”, klinkt het. “Die beginnen sowieso aan het broedseizoen.” Wel lockdownproof en broedveilig: het gras maaien en de borders wieden. Is er toch zwaarder gerief nodig, vraagt de vzw om voor het snoeien zeker te checken op nestjes.(sobu)