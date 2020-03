Baksteen in onze maag én in onze portefeuille

Luiers eruit, bakstenen erin. Dat is de reshuffle die maandag gebeurde in de Bel-20, de lijst van de twintig belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs. Luierproducent Ontex verdween uit de sterindex, Aedifica, specialist in huisvesting voor senioren, kwam erin. En daarmee telt de Bel-20 nu al drie vastgoedbedrijven, met ook nog Cofinimmo en WDP. Opmerkelijk.

“Het zegt alleszins meer over de fameuze baksteen in onze maag dan over de Belgische economie”, zegt Tom Simonts van KBC. “Want, toegegeven, de tijd dat de Bel-20 een getrouwe weerspiegeling was van de Belgische economie, ligt ver achter ons. Áls de index dat al ooit geweest is, want België is en blijft een kmo-land, en die bedrijven vinden in ons land niet of nauwelijks de weg naar de beurs.”

Aedifica dankt zijn promotie aan de sterke koersstijging van het voorbije jaar. De specialist in huisvesting voor senioren noteert al sinds 2006 op de Brusselse beurs. Het vastgoedbedrijf is actief in België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden en bouwde in zijn 15-jarig bestaan een portefeuille op van meer dan 440 vastgoedsites, met een gezamenlijke waarde van ruim 3 miljard euro. Tellen we daar ook nog alle projecten in ontwikkeling bij, dan zal de portefeuille op termijn 3,7 miljard euro bedragen.

Nog zes overlevers

Van de twintig aandelen die de spits afbeten in 1991, toen de beursindex het levenslicht zag, zijn er vandaag nog maar zes over: Ageas (moederbedrijf van verzekeraar AG), Groep Brussel Lambert (van wijlen Albert Frère), Solvay, Sofina, UCB en Umicore. “Bedrijven verdwijnen nu eenmaal. Omdat ze onvoldoende toekomstgericht investeren en worden ingehaald door concurrenten of nieuwkomers, of omdat ze worden overgenomen, vaak door een buitenlandse speler”, zegt Simonts. “Denk aan winkelgroep GIB (GB-Inno-BM, nvdr.), nu in handen van Carrefour, dat op de beurs van Parijs noteert. Of aan Electrabel, Tractebel en de Generale Maatschappij van België, die alle drie onderdak vonden bij de ook al Franse nutsgroep Engie, dat nog altijd in Brussel noteert maar vorig jaar wel uit de Bel-20 vloog.”

Sinds het begin hebben overigens al circa 55 bedrijven hun opwachting gemaakt in de Bel-20. Bij sommige was de liefde van zeer korte duur: zo kreeg Ablynx begin 2018 een plaatsje in de index, tot het enkele maanden later werd overgenomen door Sanofi en van de beurs werd gehaald. Bij andere is dan weer sprake van een knipperlichtrelatie, zoals bij Barco: dat aandeel maakte in 2019 zijn comeback, na eerdere passages van 1991 tot 1993 en van 1996 tot 2007. “Telkens hoor je de nieuwkomers zeggen hoe blij ze wel zijn, want het verhoogt het prestige, de naambekendheid en de visibiliteit. En dat zorgt er in theorie voor dat het aandeel sneller wordt opgepikt door analisten en vlotter over de toonbank gaat. Maar dat is fel overroepen: wereldwijd zijn er amper fondsen die de Bel-20 volgen, en op het internationale toneel is onze sterindex maar klein grut”, aldus Tom Simonts.

Meteen duik naar beneden

Aedifica zal zich zijn eerste dag als kersverse Bel-20’er trouwens wellicht anders hebben voorgesteld. Het aandeel volgde de wereldwijde beurstrend en dook 4,41 procent lager. Nog iets slechter dus dan de hele Bel-20. “En nog maar eens een bewijs dat een plaatsje in de Bel-20 mooi staat op papier, maar al bij al weinig tot geen indruk maakt op de belegger”, zegt Simonts.