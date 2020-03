Corendon annuleert al zijn vakanties met vertrek tot 1 juni, in totaal zo’n 80.000 vakanties bovenop de ruim 40.000 die al eerder werden geannuleerd. 15.000 Belgen zijn daardoor getroffen.

Er ontstond gisteren verwarring over bloemenwinkels. Die mogen niet heropenen, maar winkels die voeding verkopen en vroeger ook planten en bloemen verkochten, mogen dat nu weer opnieuw doen. “Een Aveve mag dus opnieuw de deuren openen, een tuincentrum dat voorheen enkel planten en bloemen verkocht, mag dat niet”, klinkt het bij premier Wilmès.

Een voorraad van zo’n zes miljoen FFP2-mondmaskers zijn vorig jaar in ons land vernietigd omdat de maskers hun vervaldatum hadden bereikt, schrijft Franstalige weekblad Le Vif. Die zijn niet vervangen uit besparingsoverwegingen.

Na de vele burgers die een wit laken uit het raam hangen uit solidariteit voor het zorgpersoneel, wappert nu ook aan het Koninklijk Paleis een witte vlag.

De Belgische bisschoppen schorsen alle publieke kerkelijke vieringen tot 19 april, waaronder dus de Goede Week vol vieringen. Uitzonderlijk zal op verschillende plaatsen wel een dienst gedaan worden die via radio, tv of livestream zijn te volgen. Verder worden ook vormsel- en eerste communievieringen geschorst.

De luchtkwaliteit in ons land is sinds zaterdag sterk verbeterd, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. Deels door zoveel thuiswerkers en dus minder verkeer, maar ook door gunstige weersomstandigheden die zuivere lucht vanuit Scandinavië aanvoeren.

Het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos vraagt om niet naar de bloeiende hyacintenbossen te gaan kijken. Jaarlijks trekt dat duizenden bezoekers in april en mei. Omdat buiten wandelen wel toegestaan is, zal de politie een oogje in het zeil houden en wie van ver komt, terugsturen.

De Tiense Suikerraffinaderij produceert sinds gisteren desinfecterende handgel op basis van ethanol uit tarwe en bieten en werd naar eigen zeggen ook al benaderd door ziekenhuizen uit de regio. Ook jeneverproducent Filliers maakte gisteren 5.000 liter ontsmettende handgel op vraag van Universitaire Ziekenhuizen van Gent en Leuven.

