Laurence: “Plots kunnen onze ouders geen twee minuten zonder WhatsApp”

“De jeugd kan geen twee minuten zonder gsm.” Dat zinnetje heb ik vroeger heel vaak moeten horen. Maar deze epidemie doet iets met onze ouders. Want zij zijn nu duidelijk diegenen die geen twee minuten meer zonder kunnen.

Net zoals zovele gezinnen, hebben wij een familiegroep op WhatsApp. In gewone tijden dient die om een teken van leven te geven, te laten weten of je thuis eet of om grappige foto’s door te sturen. Maar nu is het doel van die groep gereduceerd tot slechts één ding: Coronamopjes. En als ik zo hoor van vrienden en vriendinnen, ben ik niet de enige die dat heeft gemerkt. Intussen heb ik 47 ongelezen berichten op Whatsapp, is mijn gsmgeheugen vol door alle gedownloade foto’s en heb ik zelfs geen tijd om te antwoorden of er volgt al een nieuw bericht. Waar is de tijd dat ik aan mijn mama met handen en voeten probeerde uit te leggen wat een meme was? (lto)