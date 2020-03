Amerikaanse minister Pompeo in Qatar voor overleg met taliban

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft maandag in Qatar leiders ontmoet van de Afghaanse taliban. Hij wil de opstandelingen onder druk zetten om “de overeenkomst na te leven die vorige maand is ondertekend”, aldus zijn woordvoerster.

Het overleg vindt plaats op luchtmachtbasis al-Udeid in de Golfstaat, waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de taliban rechtstreeks rond de tafel zitten met zo’n hoge Amerikaanse functionaris.

Pompeo ging vorige maand ook al naar Doha voor de ondertekening van het historische akkoord met de opstandelingen. Die deal moest de weg vrijmaken voor de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan, waar de VS al bijna 20 jaar strijden tegen de taliban.

Twee presidenten

De overeenkomst heeft nog geen eind gemaakt aan het geweld in Afghanistan. De taliban moeten ook nog gaan onderhandelen met de regering in Kaboel, maar dat overleg is nog niet van de grond gekomen. De opstandelingen en de Afghaanse regering kibbelen over de vrijlating van duizenden gevangen talibanleden.

De situatie wordt verder gecompliceerd door de politieke crisis in Kaboel. Zowel president Ashraf Ghani als zijn aartsrivaal Abdullah Abdullah zegt de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Ze hebben zich allebei laten beëdigen. Pompeo heeft ook een bliksembezoek gebracht aan de Afghaanse hoofdstad. Hij sprak daar met zowel Ghani als Abdullah om een uitweg te vinden.