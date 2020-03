Trump wil dat VS snel weer “opengaat voor zaken”: “Meer doden door stilvallen economie dan door coronavirus”

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat het land snel weer “opengaat voor zaken”. Dat zei hij tijdens een persconferentie. Volgens Trump zouden in Amerika meer doden kunnen vallen door de economische schade die het coronavirus aanricht dan door de ziekte zelf.

Hij waarschuwde dat “de oplossing niet erger mag zijn dan het probleem.” Volgens de president zijn Amerika en de Amerikaanse economie “niet gemaakt” om lang stil te liggen en zou de economie op z’n vroegst volgende week weer kunnen opstarten, maar zeker niet pas over drie of vier maanden.

Trump zei dat hij op het einde van de vijftiendaagse periode een beslissing zal maken over de weg die de Verenigde Staten verder moet inslaan. Vooral staten die het minst zijn getroffen door het virus zouden weer open kunnen. In gebieden die wel veel last hebben van het virus, zoals New York, zouden noodmaatregelen langer kunnen gelden.

Trump kondigde verder aan het hamsteren van medisch hulpmateriaal tegen te gaan en een noodpakket ter waarde van 2 biljoen dollar in te zetten om de economie te ondersteunen. Dit noodplan haalde het niet in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nadat de Democraten tegen stemden. Er wordt over een nieuw pakket onderhandeld.

“Niet schuld van Aziatische Amerikanen”

In de VS zijn inmiddels bijna 500 patiënten overleden aan de gevolgen van het virus, meer dan 35.000 Amerikanen zijn besmet. Maandag stierven voor het eerst meer dan 100 mensen in de VS op één dag aan het virus, meldde CNN.

De Amerikaanse president sprak zelf al meermaals over “het Chinese virus”, maar benadrukte nu dat “onze Aziatische Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten en overal ter wereld beschermd moet worden. Het zijn fantastische mensen. En de verspreiding van het virus is niet hun schuld, op geen enkele manier. Ze werken nauw met ons samen om hiervan af te geraken.”

De Amerikaanse krant The New York Times berichtte maandag dat belangengroepen en onderzoekers een grote stijging hadden geconstateerd van zowel verbaal als fysiek geweld tegen Aziatische Amerikanen.