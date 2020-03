Toby Alderweireld doet Belgische clubs dromen: “Ik denk erover na om op termijn naar België terug te keren”

Toby Alderweireld mist België, en niet alleen in barre coronatijden zonder voetbal in de Premier League. De Rode Duivel stak zijn liefde voor zijn geboorteland (en -stad) nooit onder stoelen of banken en spreekt nu zelfs openlijk over een terugkeer naar het Belgische voetbal.

Voorlopig lijkt de Premier League nog steeds van plan om dit seizoen later af te werken, maar Alderweireld vindt dat niet het beste idee. “Ik denk dat het gezond verstand moet zegevieren”, zei hij aan Ruben Van Gucht, die hem via een Facebook-live van Sporza kon interviewen vanuit Londen. “De gezondheid van de supporters en de hele wereld is nu van belang. Ik denk dat Engeland een tweetal weken achter loopt op het programma van België en de rest van Europa. De maatregelen worden hier nu ook elke dag strenger.”

“Ik wil mijn kinderen een normale jeugd geven”

De 31-jarige verdediger verlengde onlangs zijn contract bij Tottenham tot en met 2023. Toch stak hij de voorbije jaren zijn liefde voor België (en Antwerpen) nooit onder stoelen of banken. En ja, hij ziet na het aflopen van dat contract een terugkeer op de Belgische velden wel zitten: “Ik denk erover na om daarna naar België terug te keren. Vooral ook voor mijn kinderen, die dan 3 en 5 jaar zullen zijn. Mijn oudste kindje zal dan naar de lagere school gaan en ik wil haar een normale jeugd geven. Ik wil haar naar een vaste school sturen voor die 6 jaar lagere school zonder dat ze hoeft te reizen. Ik mis gewoon ook België. Het is ondertussen vijf weken geleden dat ik in België ben geweest, voor de geboorte van mijn zoontje.”

Alderweireld speelde bij de jeugd van Germinal Ekeren en Beerschot voor hij destijds naar Ajax trok. Een terugkeer naar Het Kiel lijkt dan ook logisch, maar: “Ik ben een Beerschot-supporter, maar ik ben ook enorme fan van het Antwerpse voetbal in het geheel. Ik ben blij dat de Antwerpse ploegen iets beginnen te betekenen in België.”

Conclusie? De Belgische en vooral Antwerpse clubs mogen stilaan beginnen dromen, maar zullen wel nog enkele jaartjes geduld moeten hebben.