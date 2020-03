Zwakste rusthuisbewoners met corona gaan niet naar ziekenhuis

Bewoners van woonzorgcentra die ernstig verzwakt zijn en met corona besmet geraken, worden niet naar het ziekenhuis gebracht voor een behandeling. Dat is de richtlijn die de Belgische Vereniging Geronto­logie en Geriatrie en de diensten geriatrie van het UZ Leuven en het UZ Gent aan de coördinerende artsen van de woonzorgcentra en de geriatrische diensten in de ziekenhuizen hebben bezorgd. Dat schrijven De Tijd en De Morgen dinsdag.

Het gaat om de zwakste rusthuisbewoners van wie duidelijk is dat ze aan het coronavirus zullen sterven. “In het ziekenhuis kunnen we voor hen niet meer doen dan de goede palliatieve zorg te bieden die een woonzorgcentrum hen ook kan bieden. Hen naar het ziekenhuis transporteren om er te sterven zou mens­onwaardig zijn”, vindt professor Nele Van Den Noortgate van het UZ Gent.

Voor rusthuisbewoners die door dementie of lichamelijke problemen zodanig verzwakt zijn dat de kans groot is dat ze binnen het jaar sterven, wordt gevraagd om met de familie na te denken over een oplossing. “Het gaat om patiënten waar een behandeling levensverlengend kan werken, maar de kans op genezing zeer klein is”, zegt Van Den Noortgate.

Van Den Noortgate benadrukt dat de richtlijnen in het verlengde liggen van wat gangbaar is bij andere aandoeningen. “Goede zorg is soms durven te beseffen dat mensen sterven en dat proces niet onnodig rekken.” Door oudere bewoners zonder overlevingskansen in de rusthuizen te houden, verdwijnt bovendien het besmettingsgevaar voor bijvoorbeeld het ambulance- of ziekenhuispersoneel. En wordt vermeden dat ziekenhuizen worden belast.

Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro, zegt begrip te hebben voor de richtlijnen. “Maar dan moet er wel voldoende beschermend materiaal voorhanden zijn om het personeel in de ouderenzorg te beschermen.”