Oxfam lanceert dringende oproep: “Nood aan onmiddellijk staakt-het-vuren in Jemen”

Na vijf jaar van dood door aanhoudende conflicten, ziekte en ontheemding en met de huidige dreiging van de wereldwijde coronapandemie, hebben de Jemenieten meer dan ooit nood aan een onmiddellijk staakt-het-vuren in het hele land. Alle strijdende partijen moeten terugkeren naar de onderhandelingen en een duurzame oplossing nastreven. Die dringende oproep lanceert Oxfam dinsdag.

Met een recente escalatie van gevechten in Jemen, het naderende regenseizoen en de verscherping van de grensovergangen als gevolg van de Covid-19-pandemie, lijkt er maar geen einde te komen aan de dagelijkse tol dodelijke, zieke of ontheemde slachtoffers in Jemen, stelt Oxfam.

Sinds een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië de oorlog is ingegaan om de internationaal erkende regering te steunen tegen de Houthi’s, kwam elke drie en een half uur een burger om in de gevechten. Slechts de helft van de gezondheidscentra in Jemen functioneert. Ongeveer 17 miljoen mensen - meer dan de helft van de bevolking - hebben geen toegang tot schoon water. “Sinds het begin van een cholera-epidemie in 2017 werden er meer dan 2,3 miljoen mogelijke gevallen van de ziekte gemeld of meer dan 50 gevallen per uur over een periode van 5 jaar. Met het regenseizoen dat in april begint, zal het aantal gevallen waarschijnlijk weer toenemen. Het aantal mensen dat honger lijdt is de afgelopen vijf jaar met 4,7 miljoen toegenomen - dat zijn meer dan 100 mensen per uur”, schetst de ngo toestand.

“De humanitaire crisis in Jemen is een crisis die gemaakt werd door mensen, niet enkel de strijdende partijen in Jemen zelf, maar ook degenen die ervoor kiezen om olie op het vuur te gieten door die partijen te bewapenen”, zegt Catherine De Bock, humanitair beleidsmedewerker voor Oxfam België. “We roepen België dus niet enkel op om haar verantwoordelijkheid te nemen in de VN Veiligheidsraad, maar ook om de aanhoudende wapenhandel met partijen in het conflict onmiddellijk stop te zetten.”