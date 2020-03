Thuisverpleegster slaat alarm voor hulpbehoevende ouderen: “Ook verkeerde diagnoses zullen mensenlevens kosten”

In een brief aan ministers Maggie De Block (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V) slaat thuisverpleegster Véronique Cristiaensen uit Bornem alarm over de situatie van oudere mensen. “De manier waarop nu door huisartsen telefonisch diagnoses worden gesteld, tart alle verbeelding. Hierdoor zullen ook dodelijke slachtoffers vallen.”