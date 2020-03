Zo scherp als een… Ronaldo: ook in volle coronacrisis laat Cristiano zijn buikspieren niet rusten

Cristiano Ronaldo reisde net voor de lockdown in Italië af naar zijn woonst in Madeira en daar verblijft hij sindsdien in quarantaine, in afwachting van het voortzetten van de Italiaanse competitie. De Portugese aanvaller heeft dus tijd genoeg om even uit te rusten. Beter gezegd: om zich in het zweet te werken.

Toen Juventus-verdediger Daniele Rugani positief testte voor het coronavirus zat CR7 dus al in Portugal. Ronaldo liet zich voor alle zekerheid checken, maar testte negatief. Oef. Enkele dagen later kreeg de Portugees opnieuw goed nieuws te horen. Zijn moeder Dolores mocht het ziekenhuis verlaten na twee succesvolle operaties aan haar hart. Dolores Alveira (65) had begin maart een hartstilstand gekregen, maar is intussen dus weer thuis in Funchal.

“Ik heb het geluk om een leven te leiden waarbij ik mijn familie graag zie en ze dicht bij mij heb”, aldus mama Ronaldo op Instagram. “Bedankt iedereen voor de steun. Het waren zware dagen, maar alles komt goed nu ik weer thuis ben omringd door liefde.”

Ronaldo zelf zit intussen niet stil. Zonder kopzorgen over zijn moeder geniet de sterspeler van Juventus van twee dingen. Ten eerste: zijn ‘wife and kids’. Hij leerde zijn kinderen zelfs hoe ze hun handen moeten wassen in coronatijden. Maar daarnaast bevindt hij zich - zoals gewoonlijk - constant in de gym. Om zijn buikspieren nog wat bij te werken. Zus Katia zag dat het goed was en ging samen met een bezwete Cristiano op de foto. Zo scherp als een mes? Nee, zo scherp als een Ronaldo.

“En we blijven vechten. Thuis, met de familie, zorgen voor lichaam en geest”, aldus Katia Aveiro.