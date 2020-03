Nederlandse pianist vecht al een week tegen het coronavirus: “Stop met het onderschatten van deze ziekte”

Nederlander Joël Borelli (39) kwam gezond en wel terug van een reisje Oostenrijk, maar werd toen doodziek. Een test stelde vast dat hij besmet is met het nieuwe coronavirus. De Eindhovense pianist ligt nog steeds geïsoleerd en met een zuurstofmasker in het ziekenhuis, zijn vrouw Bibi mag hem enkel volledig ingepakt tegen het virus bezoeken. Vanuit zijn bed getuigt hij over “zwaarste gevecht” dat hij ooit heeft moeten voeren.