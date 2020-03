POLL. Wat moet er gebeuren als de play-offs niet kunnen doorgaan? Mag Club Brugge zich wel of niet kampioen noemen?

De Pro League geeft de play-offs op: volgens de Belgische profclubs is het niet meer realistisch om die nacompetitie nog dit seizoen te spelen. De raad van bestuur van de Pro League zit woensdag daarover opnieuw in een teleconferentie samen. Worden de slotspeeldag van de reguliere competitie en de bekerfinale wel nog gespeeld? Mag Club Brugge zich wel of niet kampioen noemen? Wordt de terugmatch van de promotiefinale nog gespeeld? Belangrijke vragen, maar wat denkt u - de supporter - daarover? Laat het ons weten en laat uw stem hieronder horen!