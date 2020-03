Asterix-tekenaar Albert Uderzo (92) overleden

De Franse striptekenaar Albert Uderzo is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie weten. Uderzo was vooral bekend als de bedenker en tekenaar van Asterix.

“Alberto Uderzo is thuis in Neuilly gestorven in zijn slaap door een hartaanval die niets te maken had met het coronavirus. Hij was al enkele weken erg moe”, zegt zijn zoon Bernard de Choisy dinsdag.

Albert Uderzo was de striptekenaar van Asterix. Hij tekende de stripalbums van de dappere Galliër en boezemvriend van Obelix sinds 1959. De scenario’s waren van de hand van René Goscinny, met wie hij sinds 1950 een onwrikbaar duo vormde. Goscinny overleed in 1977.

Uderzo was een gelauwerd tekenaar. In 1985 kreeg hij het ereteken van Ridder in de Nationale Orde van Verdienste in Frankrijk. Hij werd in 2013 gepromoveerd tot Officier. In 2009 gaven de dochter van Goscinny en Uderzo de uitgeverij al toestemming om ook na de dood van Uderzo Astrix-strips te blijven maken.