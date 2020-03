Amerikaanse voetbalbond stelt nieuwe CEO aan

William Wilson is de nieuwe CEO van de Amerikaanse Voetbalfederatie (USSF), zo maakte US Soccer maandag bekend.

Wilson komt over van sportagentschap Wasserman, voordien was hij aan de slag bij de Noord-Amerikaanse voetballiga MLS en Soccer United Marketing. “Wij zijn uitermate tevreden met zijn aanstelling als onze nieuwe CEO”, vertelde bondsvoorzitster Cindy Parlow. “Hij brengt heel wat ervaring en expertise mee.”

Parlow is op haar beurt nog maar pas aan de slag als interim-voorzitster, na het ontslag van Carlos Cordeiro eerder deze maand. Cordeiro lag onder vuur vanwege een verklaring die de bond heeft afgegeven in een rechtszaak die de nationale vrouwenploeg had aangespannen. De vrouwen van ‘Team USA’, die vorig jaar hun wereldtitel verlengden door Nederland in de finale te verslaan, vinden dat ze zowel financieel als qua faciliteiten worden achtergesteld bij de mannen.

In de verklaring van de bond stond dat de mannelijke voetballers in de VS meer geld krijgen dan de vrouwen omdat ze “een grotere verantwoordelijkheid” hebben en omdat ze “een hoger vaardigheidsniveau moeten hebben gebaseerd op snelheid en kracht”. Dat zorgde voor een storm van kritiek en het ontslag van Cordeiro, die zich nadien wel verontschuldigde.