Vul nu het tweede deel van de ‘corona-enquête’ in en help het virus mee bestrijden: “Het is belangrijk dat we resultaten kunnen vergelijken”

Tot 22 uur dinsdagavond kan het tweede deel van de corona-enquëte van de Universiteit Antwerpen ingevuld worden. De eerste bevraging werd door meer 560.000 Belgen ingevuld, en daaruit bleek dat ouderen hun gedrag sneller aangepast hebben dan jongere generaties. Wie de enquête invult, helpt de wetenschappers om realistische modellen uit te tekenen voor de verspreiding van het coronavirus.

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hadden op 17 maart, exact een week geleden, met collega’s van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt een zogenaamd “citizenscienceproject” opgestart. Via een online bevraging wilden ze meer te weten komen over de mogelijke gedragsveranderingen die het coronavirus bij Belgen teweegbrengt. Die enquête werd een enorm succes: meer dan 560.000 Belgen vulden ze in.

“Uit de eerste resultaten bleek dat ruim driekwart van de deelnemers de kinderen thuis opving, en dat 3 procent noodgedwongen een beroep moest doen op de grootouders. Ook werd duidelijk dat veel Belgen de switch naar thuiswerk maakten, maar van degenen die niet thuis werkten, gaf ongeveer 10 procent aan toch te moeten gaan werken van de baas, terwijl thuiswerk volgens de eigen inschatting mogelijk was”, aldus de universiteit.

Hand of zoen

In de vorige enquête werd onder meer gevraagd of de deelnemers zich herinnerden wanneer ze het laatst een hand of een zoen hadden gegeven (zie onderstaande grafiek). “We zien duidelijk dat de curve van de 65-plussers piekt voor de eerste verticale lijn, en dat de pieken bij de jongere leeftijdsgroepen later komen, vooral op het moment van de drastische maatregelen van 13 maart”, legt gezondheidseconoom Philippe Beutels (UAntwerpen) uit. “Dit betekent dat de grote meerderheid van de 65-plussers al eerder aan social distancing is begonnen, en dus het advies van het wetenschappelijk comité wellicht beter is beginnen volgen, dan de rest van de bevolking.”

Foto: UAntwerpen

De enquête wordt de komende weken elke dinsdag herhaald. “Het is belangrijk dat we de resultaten week na week met elkaar kunnen vergelijken”, zegt biostatisticus Niel Hens (UAntwerpen/UHasselt). “Dat geeft ons de mogelijkheid om op basis van bestaande en nieuwe wiskundige modellen betere projecties te maken. Onder meer op basis van de feedback van deelnemers werd de methodiek van de bevraging wat bijgeschaafd, bijvoorbeeld voor wat alleenwonende mensen betreft.”

De enquête vind je op www.corona-studie.be. Ze kan opnieuw worden ingevuld op dinsdag 24 maart van 10 tot 22 uur.