Kleinste bibliotheek van Vlaanderen staat gewoon naast Gerda’s brievenbus: “Kinderen kunnen nu best wat afleiding gebruiken”

Londerzeel -

Nu bibliotheken overal in Vlaanderen de deuren hebben gesloten omwille van de coronamaatregelen, wil Gerda Verhulst (61) in Londerzeel-Sint-Jozef een alternatief bieden. “Naast onze brievenbus staat een plastieken box met een tachtigtal albums van Suske en Wiske. Iedereen mag er strips uit komen lenen en daarna terugbrengen. We houden geen lijst of zo bij, onze mini-bib werkt op basis van vertrouwen”, zegt Gerda Verhulst.