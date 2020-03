Snoept Barcelona Neymar af van PSG met de hulp van een Belg en een onbekende FIFA-regel?

Zit er één van de meest controversiële transfers van het decennium aan te komen? In de Spaanse pers duiken alleszins geruchten op dat Barcelona eraan denkt een onbekende FIFA-regel in te zetten om Neymar af te snoepen van PSG. Daarvoor zou het beroep doen op een Belgische advocaat.

Alles draait om artikel zeventien van het transferreglement van wereldvoetbalbond FIFA. Dat behandelt het stopzetten van contracten zonder rechtmatige aanleiding. Er staat onder andere in dat een speler die zijn contract zomaar afbreekt, automatisch vier maanden geschorst wordt. Dat kan zelfs oplopen tot zes maanden, indien sprake is van verzwarende omstandigheden. De club die de speler dan haalt, wordt gezien als aanstoker en zal gestraft worden door twee opeenvolgende transferperiodes geen spelers te mogen aantrekken.

Alleen: er staat een belangrijke toevoeging bij bovenstaande sancties - “binnen een beschermde periode”. Die periode duurt drie jaar nadat de speler zijn contract tekende, indien hij dat deed voor zijn 28ste verjaardag, en twee jaar indien hij dat deed na zijn 28ste verjaardag. Als de speler binnen de vijftien dagen na de laatste wedstrijd van het seizoen aan zijn club laat weten dat hij zijn contract wil stopzetten, komen die sancties te vervallen.

Slechts 18 miljoen voor Neymar?

Neymar heeft bijna zijn derde seizoen bij PSG volgemaakt, en zou in principe dus in aanmerking komen voor zo’n vertrek uit de Franse hoofdstad. Hij zou dan wel compensatie moeten betalen aan PSG. Volgens Sport, de huiskrant van voetbalclub Barcelona, is dat precies waar de Catalanen op rekenen. Zij geloven dat die compensatie niet meer dan 18 miljoen euro zou bedragen. Een peulschil voor de Braziliaan, die in 2017 nog voor 222 miljoen naar PSG verkaste, en nu maar wat graag terug zou terugkeren naar de oude stal.

Foto: AP

Bovendien is er een precedent. In 2006 deed de Schotse voetballer Andy Webster al hetzelfde om zo een contract bij Premier League-club Wigan te versieren. Hij was op dat moment drie jaar bij Hearts of Midlothian in dienst en had nog een jaar contract. De zaak eindigde voor het TAS, die oordeelde dat Hearts slechts recht had op een compensatie van één jaar salaris voor Webster. De clausule werd tot dusver echter maar amper gebruikt in het wereldvoetbal, als een soort onuitgesproken gentleman’s agreement tussen de clubs. Barcelona en PSG liggen echter al op ramkoers sinds de Parijzenaars Neymar wegplukten uit Camp Nou.

Belgische advocaat

“Barcelona zal alles doen wat mogelijk is om Neymar terug te halen”, vertelt een anonieme bron binnen de club de Amerikaanse sportzender ESPN. “Hij wordt nog steeds gezien als de natuurlijke opvolger van Lionel Messi.” Volgens Sport heeft Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu om die reden al contact opgenomen met een Belg: Wouter Lambrecht. Lambrecht werkt sedert enkele jaren als advocaat voor de club en geldt als een expert in het FIFA-reglement.

Het is nog koffiedik kijken of de Catalanen de onbekende FIFA-regel effectief zullen durven inschakelen, of het louter om een drukkingsmiddel gaat voor PSG. Afgelopen zomer weigerden de Fransen elk voorstel dat Barcelona op tafel legde voor Neymar. Dit seizoen werd de Braziliaan al zwaar op de korrel genomen door de PSG-fans, die hem verweten de club te willen verlaten.