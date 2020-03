Besparing van 2,7 miljoen euro voor Anderlecht: Vincent Kompany overtuigt ploegmaats om maand loon af te staan

Anderlecht heeft een akkoord met zijn spelers om een maandloon in te leveren, als maatregel om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Aanvoerder Vincent Kompany hield een conference call met de spelersraad en overtuigde daarin de laatste twijfelaars. De paars-witte voetballers zullen hun loon van april laten vallen, maar ook de daaraan gekoppelde groepsverzekering. Een besparing van 2.709.553 euro.

Anderlecht kondigde maandag aan dat het een groot deel van de medewerkers op economische werkloosheid zet, en dat aan spelers en directie gevraagd werd om een maand loon af te staan. Ongeziene maatregelen om de financiële gevolgen van de coronacrisis binnen de perken te houden. Kersvers CEO Karel Van Eetvelt maakte maandag op Radio 1 duidelijk dat het nodig is om het voortbestaan van de Belgische recordkampioen niet te hypothekeren. “Deze maatregel is in eerste instantie bedoeld om ervoor te zorgen dat het bedrijf Anderlecht nog leeft na de coronacrisis”, legde Van Eetvelt uit. “De toestand voor Anderlecht is zeer ernstig, zoals in veel bedrijven op dit moment. Voor eender welke sector geldt dat je in de problemen komt als je inkomsten wegvallen en je kosten gewoon doorlopen. Als die situatie te lang duurt, ga je failliet.”

Van Eetvelt benadrukte ook dat aanvoerder Kompany de maatregel steunt. “Hij was als eerste bereid de inspanning te doen. Ook de leiding en de directie zullen die inspanning doen.” Kompany overtuigde in een conference call met de spelersraad de laatste twijfelaars om hun loon van april af te staan. Anderlecht bespaart door de maatregel 2.709.553 euro, het totale bruto maandloon van de 59 spelers die onder contract staan.

De coronacrisis komt er nadat Anderlecht enkele maanden geleden nog een financieel dramatisch rapport neerlegde. Daarin stond dat de club vorig seizoen 27 miljoen euro verlies gemaakt had en dat de totale schulden intussen opgelopen zijn naar 95 miljoen euro.

