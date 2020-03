Waar is dokter Fauci? Amerikaanse ‘Marc Van Ranst’ plots niet meer aanwezig op corona-persconferentie Trump

Stel je de vele vragen voor als Marc Van Ranst plots niet meer op televisie zou verschijnen om uitleg te geven bij de coronacrisis. Dat is exact wat er in de Verenigde Staten aan het gebeuren is nu de 79-jarige dokter Fauci plots niet meer aanwezig is op de dagelijkse presidentiële update over de pandemie. Is hij zelf ziek? Of, zoals nog veel meer Amerikanen denken en vrezen: heeft Donald Trump de zeer bekwame maar té kritische viroloog monddood gemaakt?