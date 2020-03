34 nieuwe sterfgevallen en 256 opnames in ziekenhuis in ons land: “Een virus is nooit iemands schuld”

Er zijn de voorbije 24 uur 34 doden te betreuren door het coronavirus in ons land. Het totaal aantal overlijdens komt daarmee op 122. Er werden ook 256 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Er liggen nu 1.859 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 381 op intensieve zorgen. Het gaat voor de tweede dag op een rij om een daling van de aantallen waarmee het totaal stijgt. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is de voorbije 24 uur ook fors de hoogte in gegaan met 526. Dat brengt het totale aantal op 4.269.

“Er is iets dat ik moet benadrukken”, zei viroloog Steven Van Gucht. “Een virus is nooit de schuld van iemand in het bijzonder. Ze maken geen onderscheid tussen taal, religie of afkomst. Ze zijn een verschijnsel van de natuur en we moeten daar samen tegen vechten.”

“Als iedereen zijn sociale contacten beperkt, heeft het virus geen kans”, zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum. “Dit is geen alternatieve vakantie. Het is ongehoord dat er toch nog mensen zijn die de maatregelen niet respecteren en barbecues bij hen thuis organiseren. Blijf gewoon thuis. We begrijpen dat het moeilijk is, maar deze kans hebben we maar één keer. We rekenen op u.”