Bijeenkomsten in Nederland tot 1 juni verboden: Eredivisie overlegt dinsdag over competitie, besluit volgt mogelijk later

De Nederlandse Voetbalfederatie KNVB praat dinsdag de clubs uit het betaalde voetbal via een videoverbinding bij over de mogelijke consequenties van de nieuwe maatregelen van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. Nu alle bijeenkomsten tot 1 juni zijn verboden, willen de clubs graag weten of het kabinet een uitzondering gaat maken voor sporters.

Want als ook voetballers nog ruim twee maanden niet mogen trainen of zelfs zonder publiek geen wedstrijden mogen spelen, dan lijkt het onmogelijk de Eredivisie en eerste divisie nog af te maken. De Eredivisie telt nog acht speelronden en wat inhaalwedstrijden, met aansluitend de play-offs. De KNVB is net als sportkoepel NOC*NSF al vanaf maandagavond in overleg met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid. Een woordvoerder van de KNVB kan nog niet zeggen of zijn bond al antwoord heeft gekregen op enkele prangende vragen.

Verschillende scenario’s

Het is de vraag of de KNVB dinsdagmiddag al kan zeggen of het seizoen in het betaalde voetbal afgemaakt kan worden. Gezien de vele betrokken partijen kan een definitieve beslissing daarover ook nog wel even op zich laten wachten. De nationale voetbalbond heeft verschillende scenario’s bedacht sinds de uitbraak van het coronavirus. Het meest ongewenste plan is dat de Eredivisie en eerste divisie niet worden uitgespeeld.

In dat geval plaatst de huidige koploper Ajax zich vermoedelijk rechtstreeks voor de Champions League en degraderen er wellicht geen clubs. AZ, de nummer twee van de ranglijst, mag de voorronde van de Champions League in en nummer drie Feyenoord kwalificeert zich voor de Europa League. PSV en Willem II mogen dan uitkomen in de voorronde van de Europa League. De kans bestaat dan ook dat de Eredivisie volgend seizoen uit twintig ploegen bestaat, inclusief SC Cambuur en De Graafschap, de huidige nummers 1 en 2 van de eerste divisie.

In België liggen alle trainingen tot 5 april stil en de competitie al minstens tot 1 mei, al kunnen die termijnen verlengd worden. Bij langer uitstel dreigen de play-offs wel in het gedrang te komen. Woensdag vindt er bij de Pro League daaromtrent een raad van bestuur plaats.