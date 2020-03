Waar ze corona bestrijden met “tractors en wodka”: voetbalicoon klaagt hallucinante situatie in land met nog actieve competitie aan

Nu er ook in Australië niet langer gespeeld wordt, is de voetbalwereld gestopt met draaien. Of toch bijna. In Wit-Rusland blijven ze halsstarrig voortdoen. Tot ontsteltenis van lokale legende Aleksandr Hleb (38).

De gewezen speler van onder anderen Stuttgart (2000-2005), Arsenal (2005-2008) en FC Barcelona (2008-2012) hing eerder deze maand zijn voetbalschoenen definitief aan de haak nadat zijn contract bij Isloch op 1 januari was afgelopen. “Ik heb nog steeds het verlangen om op het veld te staan, maar aan het begin van het seizoen had ik eigenlijk al met mezelf afgesproken dat dit mijn laatste jaar werd. Ik wil nu een rol spelen in de ontwikkeling van het voetbal in Wit-Rusland. Dat moet van de grond af aan worden opgebouwd”, zei de 81-voudige international toen.

Hleb speelde zijn laatste wedstrijd in de Wyschejschaja Liha op 30 november 2019, maar ondanks de coronacrisis ging het nieuwe seizoen in Wit-Rusland afgelopen weekend gewoon van start.

Kampioen Shakhtjor Soligorsk ging verrassend met 0-1 onderuit en ook het bekendere BATE Borisov verloor (3-1) op de openingsspeeldag. In totaal kwamen 10.474 supporters opdagen voor de acht competitiewedstrijden. De meesten waren aanwezig bij het duel tussen Dynamo Brest en FK Smolevechi (1-1). Daarbij waren 3.648 mensen aanwezig in het GOSK Brestskiy.

Aleksandr Lukashenko. Foto: AP

Tractors en wodka

Geen last van het coronavirus in het Oostblokland? Volgens de laatste berichten zijn er 51 bevestigde gevallen van de ziekte in Wit-Rusland. Maar daar maalt president Aleksandr Lukashenko niet om. De man die wel eens de “laatste dictator van Europa” wordt genoemd, lacht het probleem gewoon weg.

“We hebben nogal virussen overleefd”, zei de man die sinds 1994 aan de macht is onlangs. “Zoals de vogelgriep. Toen kreeg de media veel kritiek omdat ze het opgeblazen hadden. Dat zal nu ook weer het geval zijn. Er is geen reden tot paniek. Werken is wat we moeten doen. Ik word gelukkig als ik op TV mensen aan het werk zie op de velden en met tractors zie rijden. Niemand spreekt over het virus. Tractoren zullen alle mensen genezen. Het veld zal ons allen genezen.”

De president adviseerde zijn volk ook om eens naar een sauna te gaan omdat “het virus niet kan overleven bij meer dan 60 graden” én om wodka te drinken. “Ik drink zelf niet. Toch zeg ik wel eens met een glimlach dat je niet alleen je handen met wodka moet wassen, maar ook het virus ermee van binnenuit kan doden. Daarom kan je er best elke dag wat van drinken. Maar niet tijdens het werk!”

Foto: REUTERS

Messi en Ronaldo

Die mentaliteit heeft er dus toe geleid dat er in Wit-Rusland nog steeds gevoetbald wordt, in tegenstelling tot overal in de rest van de wereld. Komend weekend staat de tweede speeldag op het programma en voorlopig wijst niets erop dat die zonder publiek zal doorgaan of afgelast wordt.

“Heel de wereld zou nu naar de Wit-Russische competitie moeten kijken”, kan Hleb er nog een beetje om lachen. “Toen de NHL (Amerikaanse ijshockeycompetitie, red.) ermee ophield, kwamen er veel spelers naar Rusland. Misschien dat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo nu dan naar ons land kunnen komen om te voetballen. Dat zou ons volk pas echt gelukkig maken.”

Maar eigenlijk wil de gewezen middenvelder dat ook Wit-Rusland ermee stopt. “Het coronavirus heeft er al voor gezorgd dat de Champions League en Europa League gestopt zijn. Dat is de juiste beslissing geweest van de UEFA. Er mag niet langer gevoetbald worden. Maar hier trekt niemand er zich iets van aan. Ongelooflijk. Misschien stoppen we volgende week of binnen twee weken, wanneer onze president gezien heeft wat het virus doet. Iedereen weet wat er gebeurt in Italië en Spanje. Het ziet er niet goed uit. Maar in ons land denken ze dat het allemaal niet zo erg is. Ik blijf binnen bij mijn gezien en vermijd fysiek contact, maar buiten is het nog steeds een enorme drukte. Wij lijken het geen probleem te vinden. Waarom? Ik weet het niet.”