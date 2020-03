Eerste besmetting vastgesteld in Brussels opvangcentrum voor daklozen

Brussel -

In het opvangcentrum van Samusocial voor daklozen die mogelijk besmet zijn met het nieuwe coronavirus, is een eerste positief geval vastgesteld. Momenteel vangt Samusocial zeven dakloze mensen op die vermoedelijk besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Vier van hen verblijven in het Covid-19-centrum van de Brusselse daklozenorganisatie. Zij vertonen lichte symptomen en worden er geïsoleerd.