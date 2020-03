UZ Brussel ziet aantal coronapatiënten stijgen, “maar niet-coronapatiënten stellen noodzakelijke zorg te lang uit”

Brussel - Het aantal coronapatiënten kende maandag voor het eerst een aanzienlijke toename in het Universitair Ziekenhuis Brussel, maar op de spoeddienst zien ze tegelijkertijd een andere kwalijk evolutie. Mensen met ernstige, niet-corona-gerelateerde klachten, stellen de noodzakelijke zorg te lang uit. Het UZ Brussel roept op om nog steeds contact te blijven opnemen met de huisarts bij klachten.

Het aantal patiënten op de spoedgevallendienst ligt lager dan normaal, wat enigszins logisch is omwille van de coronacrisis en de angst om besmet te raken. Maar dat heeft ook gevolgen, merkt het UZ Brussel op. De personen die zich aanmelden vertonen namelijk ernstige klachten doordat noodzakelijke zorg werd uitgesteld. Het UZ Brussel roept iedereen op om toch contact op te nemen met de huisarts bij twijfel over klachten.

“Huisartsen kunnen via een speciaal telefoonnummer voor hun patiënten een dringende afspraak voor een consultatie in het UZ Brussel inplannen, zodat patiënten een bezoek aan de spoed kunnen vermijden”, vertelt Gina Volckaert, woordvoerster van het UZ Brussel.

Maandag was er ook een waarneembare stijging in het aantal verdachte COVID-19-patiënten die werden opgenomen. In de afgelopen week bleef dat cijfers stabiel rond de 50, maar maandag steeg het naar 76 verdachte gevallen op 158 patiënten die zich aanboden op spoed. Uiteindelijk werden 22 van hen opgenomen in de COVID-19-zone.