“Oh ow”: Trump maakt zich razendsnel uit de voeten wanneer arts naast hem zegt dat ze koorts had

Dokter en diplomate Deborah Birx leidt de Amerikaanse taskforce om het coronavirus te bestrijden. Maar toen ze maandag een persconferentie gaf met Donald Trump, deed ze de Amerikaanse president even schrikken. “Oh ow”, luidde het toen Trump hoorde dat Birx afgelopen weekend lichte koorts had. Hij kon enkele seconden later alweer opgelucht ademhalen toen de dokter vertelde dat ze negatief testte op het coronavirus.