Speciaal coronavignet voor grensarbeiders in Gentse haven

Gent - De Gentse haven is ondanks de coronacrisis nog operationeel. Om dat op een veilige manier te laten verlopen, werden tal van maatregelen genomen. Zo werden bepaalde wegwerken stilgelegd en is er een speciaal vignet voor grensarbeiders.

Havenbedrijf North Sea Port is een fusie van havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports en heeft heel wat grensarbeid. Door de coronacrisis wordt aan heel wat grensovergangen streng gecontroleerd en zijn sommige grensovergangen gesloten. Dat kan voor problemen zorgen voor grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen.

“Om dat te vermijden werd voor die grensarbeiders een speciaal vignet geïntroduceerd dat is te downloaden via het Crisiscentrum”, zegt North Sea Port. “Het vignet kwam er na overleg tussen de Belgische en Nederlandse overheden.”

Wegenwerken

Nog in de Gentse haven is beslist om een aantal wegwerkzaamheden stil te leggen. Het gaat om de heraanleg van de R4 tussen Melle en Merelbeke. “Dat is het stuk R4 dat aansluit op de R4 aan Eurosilo. De werfzone is ondertussen veilig afgesloten”, zegt North Sea Port. Fluvius heeft ook al laten weten dat niet dringende werkzaamheden, zoals de werken aan de Vliegtuiglaan aan Decathlon en Weba en de vervanging van de straatverlichting door ledverlichting, tijdelijk wordt stopgezet.

