De hand van Kluivert en de strijd met Anderlecht-flop: negen jaar geleden beleefde Björn Vleminckx zijn absolute droomseizoen

Ondertussen speelt hij bij eersteprovincialer FC Oppuurs, maar negen jaar geleden was Björn Vleminckx grof wild. Bij het Nederlandse NEC Nijmegen beleefde de ‘Witte van Puurs’ in 2010/2011 een absoluut droomseizoen, met de topschutterstitel in de Eredevisie en een lucratieve transfer naar Club Brugge als bekroning. Vleminckx zou echter nooit meer dat topseizoen evenaren.