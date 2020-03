De Oscars van de Jupiler Pro League: Cercle Brugge en Jonathan David vallen in de prijzen, twijfelachtige eer voor Dennis van Wijk

De kans bestaat dat de Jupiler Pro League jaargang 2019-2020 erop zit. De Pro League denkt na over scenario’s over het competitieslot, maar wij deelden alvast enkele Oscars uit voor de eerste 29 speeldagen. Wie waren de meest bepalende en opvallende figuren van het afgelopen seizoen?

Beste acteur: Jonathan David

En de Oscar voor Beste Acteur gaat naar… Jonathan David! Met zijn achttien goals en acht assists in 27 wedstrijden, straffe cijfers voor een twintigjarige, is hij extreem belangrijk voor KAA Gent. De Canadees was dit seizoen een gesel voor elke verdediging. Sterk in het hoofd en dodelijk met de voeten. Een transfer naar een mooie Europese bestemming zit er dan ook aan te komen.

Beste drama: Didier Lamkel Zé

De award voor Beste Drama in het seizoen 2019-2020 gaat naar… Didier Lamkel Zé! Zijn kat sturen bij de start van de voorbereiding, een robbertje vechten met ploegmaat Sinan Bolat, rood pakken in de Europa League-voorronde tegen AZ , supporters van de tegenstanders gratuit uitdagen, natrappen in een oefenmatch, een penalty opeisen en op de koop toe missen. Het lijstje is lang. Heel lang. Antwerp had afgelopen seizoen zijn handen vol met de Kameroener.

Foto: Photo News

Beste regisseur: ­Vincent Kompany Simon Davies Frank Vercauteren

De beste regisseur was dit seizoen niet Vincent Kompany, niet Simon Davies, maar wel… Frank Vercauteren. Vincent Kompany bleek geen trainer te zijn en Simon Davies bleek niet meer dan een handpop van Kompany. Het was daarom dat Frank Vercauteren begin oktober bij paars-wit kwam om de boel min of meer te redden. Vercauteren kreeg de trein ongeveer terug op de rails. Mocht de competitie hervatten, is zelfs Play-off 1 nog mogelijk.

Beste scenario: Cercle Brugge

De Oscar voor beste script gaat dit seizoen naar… Cercle Brugge. Wat aanvankelijk een van de duisterste horrorfilms leek te worden, werd uiteindelijk een sprookje met een happy-end. In de eerste 24 matchen pakte het slechts elf punten. De club leek ten dode opgeschreven, maar de Duitse trainer Bernd Storck kwam, zag en overwon. De Duitser had oog voor elk detail. Wie niet mee wilde, bleef achter. Dat gecombineerd met een grondige tactische analyse van elke tegenstander, zorgde voor het voltrekken van een half mirakel. In zijn laatste vijf wedstrijden pakte de Vereniging twaalf punten en wist het zich zowaar te redden. Van een plottwist gesproken.

Foto: Photo News

Beste film: Club Brugge

De meest felbegeerde Oscar, die van Beste Film, gaat dit seizoen naar… Club Brugge. Voor de voetbalfans met een blauw-zwart hart, was dit seizoen een feel-goodfilm van de puurste soort. Er werd slechts één keer verloren, het heeft voorlopig het beste doelpuntensaldo ooit sinds de invoering van de Play-offs, Club slikte het minste tegendoelpunten én geen enkele ploeg haalde ooit meer punten in de reguliere competitie. Die records resulteren dan ook in een voorsprong van vijftien punten op eerste achtervolger KAA Gent, ook een record.

Beste kortfilm: Dennis van Wijk in Oostende

Beste kortfilm 2019-2020 gaat naar… Dennis van Wijk. Hoewel de Nederlander pas op 2 januari aan de slag ging bij het krasselende KV Oostende, werd Van Wijk exact twee maanden later alweer de laan uitgestuurd. Van Wijk bleek een absolute miscast. Hij slaagde er niet in KVO uit de degradatiezone te halen. Een onverdeeld succes kunnen we zijn periode aan ’t zeetje dus niet noemen.

Beste soundtrack: Solsbury Hill van Peter Gabriel in de uitvoering van Felice Mazzu

De Oscar voor beste soundtrack gaat naar… Felice Mazzu, al is het eerder een troostprijs. Bij zijn ontgroening bij Racing Genk zong de trainer nog Solsbury Hill van Peter Gabriel. Aan zijn gevoel voor ritme kon gewerkt worden, maar de overgave was er. Toch was het liedje van Mazzu bij Genk al snel uitgezongen. Hij aarde niet in Limburg, kon al het moois dat hij bij Charleroi toonde niet bevestigen en werd in november op de keien gezet.