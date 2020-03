Busje verkoopt wc-papier en ontsmettingsgel aan hoge prijzen, burgemeester doekt meteen handeltje op

Sint-Gillis-Waas / De Klinge - Sinds enkele dagen staat in de Trompwegel in De Klinge een witte bestelwagen waar je WC-papier, keukenrol en ontsmettingsgel kan kopen. De burgemeester heeft het handeltje opgedoekt.

“Een pak WC papier 32 rollen voor 20 euro, een ontsmettingsgel voor handen van 500 milliliter voor 17,5 euro, een rol groot keukenpapier voor 4,50 euro. U kan ook betalen met bancontact.” Dat stond er te lezen op een bestelwagen geparkeerd in de Trompwegel. Veel inwoners reageerden afkeurend op het initiatief. Op de sociale media vallen dan ook regelmatig de woorden “schandalig”, “profiteurs” en “woekerprijzen”.

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) werd op het hoogte gesteld en stuurde de politie langs bij de eigenaars van de bestelwagen. Die kon in eerste instantie niks doen tegen de handelaars. “Een van hen kon een handelaarskaart voorleggen, zij doen dus aan ambulante handel en mogen dus verkopen”, zegt burgemeester De Rudder. “De politie stelde ook vast dat er verkocht wordt aan inkoopprijzen, geen woekerprijzen. Samen met andere burgemeesters namen we een besluit dat we geen kramen meer toelaten, maar we kunnen het niet verbieden als ze op hun oprit staan.”

Ondertussen is het handeltje toch opgedoekt. Dat gebeurde nadat Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Koen Daniëls (N-VA) de burgemeester erop wees dat ambulante handel van niet-voedingswaren verboden is. De burgemeester verbood het handeltje dan ook.