Kunstenaar Arne Quinze schenkt groot bloemenschilderij aan AZ Jan Palfijn

Gent / Sint-Martens-Latem - “Zo zet ik de hulpverleners eens in de bloemetjes”, zegt kunstenaar Arne Quinze. Hij schenkt een bloemenschilderij van 4 op 7 meter aan het AZ Jan Palfijn in Gent. “Ik zag al de acties en voelde me nutteloos. Daarom wou ik hen kleur schenken.”

“Op weg naar mijn atelier zag ik die witte doeken en lakens hangen langs de straten”, zegt Quinze.”Ik vond dat zo’n mooi gebaar.” Daarom besloot hij zelf ook in actie te schieten. “Een wit doek kon ik hen moeilijk geven. Dus besloot ik de afgelopen week een doek te maken met enorm veel kleur. Kleur is wat we nodige hebben in deze tijd. Zeker in een ziekenhuis, dat vaak wit en steriel is.” Een week later is het werk er: “Wildflower Garden Painting.”

“Ik doe ook een oproep naar alle creatievelingen: geef de mensen kleur. Nu en na de crisis.” Arne zal samen met zijn team het werk donderdag overhandigen aan het ziekenhuis. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt omwille van de risico’s. Alles zal gebeuren met de nodige afstand en met handschoenen en mondmaskers.”