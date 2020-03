"Schoonmaak en onderhoud zijn ook technische beroepen"

Door alleen technisch geschoold personeel aan te werven voor specifieke schoonmaak- en onderhoudsopdrachten, houdt Bart Martens een nieuwe dienstverlening boven de doopvont. “Dankzij de expertise van onze medewerkers kunnen we met Baldr(c)Services een nieuwe nichemarkt aanboren”, aldus de ondernemer.

Hasselaar Bart Martens is helemaal thuis in de technische dienstverlening. Hij richtte in het verleden Etalentis op, een bureau dat ingenieurs uitstuurt naar diverse opdrachtgevers in de bouw en industrie. “Ik ben al heel lang overtuigd dat technische expertise van de medewerkers een belangrijke meerwaarde biedt”, zegt hij.

Win-win voor iedereen

Het is dan ook logisch dat Martens na de verkoop van zijn succesvol ingenieursbureau, op dezelfde lijn doorgaat. “Ik pas dezelfde filosofie toe in een totaal andere sector, met name het reinigen en behandelen van de volledige buitenkant van woningen en bedrijfsgebouwen. De schoonmaak en het onderhoud van daken, gevels en parkeerplaatsen, krijgt een extra dimensie als de medewerkers een technische bagage hebben. Hierdoor kunnen ze ook actie ondernemen om kleine herstellingen uit te voeren en preventief schade te voorkomen.”

Het team van Baldr©Services zal ook materialen en allerlei installaties reinigen en onderhouden. “Door de technische bagage van onze medewerkers en de extra opleiding die we aanbieden, kunnen we de levensduur van gebouwen en machines verlengen en daalt de ‘total cost of ownership’ voor de klanten. Kortom, het juist inzetten van talent levert een win-winsituatie op voor iedereen.”

