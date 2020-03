Man claimt besmet te zijn met corona en spuwt op voorbijgangster

Brussel / Sint-Lambrechts-Woluwe - Aan de Sint-Lambertusberg is vorige week een vrouw bespuwd door twee jongemannen. Nadien verklaarden ze aan de vrouw dat ze besmet waren met het coronavirus. De vrouw was helemaal van haar melk en de politie werd er snel bijgehaald.

Bij aankomst van de agenten ontspoorde de situatie helemaal. De twee verzetten zich tegen een arrestatie. Daarbij werd één van de vingers van een agent gebroken. Uiteindelijk werd het duo toch opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket.

Een meerderjarige verdachte werd aangehouden door de onderzoeksrechter en is ondertussen opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden. Hij wordt wel beschuldigd van vrijwillige slagen en verwondingen ten aanzien van een agent, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De tweede verdachte, een minderjarige, werd voor de jeugdrechter gebracht. Wat die besliste over het lot van de jongeman, is niet geweten.